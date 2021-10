Deze week in GTA Online: terugkeer van Halloween modi en meer

Er is iets vreemds aan de hand in Los Santos met meldingen van UFO-waarnemingen, angstaanjagende Slasher-types en spookvoertuigen die mensen volgen. In de geest van dit griezelige seizoen, zijn GTA Online’s Halloween Modes; Come Out to Play, Condemned en Slasher terug en betalen deze week dubbel GTA$ en RP uit.

Deze vrijdag markeert ook officieel de 20e verjaardag van de oorspronkelijke release van Grand Theft Auto III. Om dit te vieren, levert het spelen van GTA Online spelers het GTAIII Baseball Bat T-Shirt op deze week.

Meer hoogtepunten van deze week zijn: