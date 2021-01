Deze week in GTA Online: nieuwe wagen, GTA$ 100k bonus en meer

Deze week treedt de Maibatsu Manchez Scout toe aan de enorme reeks voertuigen van Warstock Cache en Carry in GTA Online, daarnaast kunnen spelers die beide schatkisten op Cayo Perico in één dag verzamelen volgende week een bonus van GTA$ 100k verwachten op hun Maze Bank-account.

Hoogtepunten van de update van vandaag zijn onder anderen meer beloningen, kortingen en items unlocks, zoals:

• Nieuw voertuig: de Maibatsu Manchez Scout, te koop bij Warstock Cache and Carry

• Dubbel GTA$ & RP in alle Survivals in de series

• Een gratis Shark Livery voor de Pegassi Toreador voor het inloggen

• Een vervaagde variant van de Pegassi Tee voor spelers die het t-shirt hebben ontgrendeld

• Een bonus van GTA$ 100K voor het verzamelen van beide Treasure Chests, tijdens het scopen en tijdens de finale approach op Cayo Perico, op één dag deze week (volgende week te ontvangen)

• De Pegassi Toreador is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

• 25% korting op geselecteerde Kosatka Submarine Upgrades: Remote-Guided Missiles, Sonar Station en de Weapon Workshop

• Voertuigkortingen: 25% korting op de Sparrow Helicopter en de Kraken Aurora Submarine, 30% korting op de Invetero Coquette D10 en 40% korting op de Sea Sparrow, de Nagasaki Buzzard Attack Chopper en de Pegassi Reaper

• Prime Gaming-bonussen: spelers die hun Social Club-account verbinden met Prime Gaming, krijgen het Sonar Station van de Kosatka onderzeeër gratis, plus een bonus van GTA$ 200K voor het ergens deze week spelen

• Prime Gaming-kortingen: 35% korting op de Kurtz 31 Patrol Boat en de Shitzu Longfin

Check voor alle informatie voor deze update even de Newswire van Rockstar!