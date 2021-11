Deze week in GTA Online: nieuwe Heist Month-beloningen, GTA $ 500K-bonus en meer

De heist maand gaat verder in GTA Online, en deze week brengt het een scala aan beloningen voor spelers die de dag redden in The Doomsday Heist, inclusief een GTA $500K bonus voor het voltooien van alle drie de Finales.

Om de release van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en het 20-jarig jubileum van GTAIII vandaag te vieren, ontvangen alle spelers die deze week inloggen een gratis Wasted! Tee en een Banshee Racing Livery voor de iconische auto die sinds GTAIII een gegeven in de serie is.

Hoogtepunten van de update van vandaag zijn onder meer:

Triple GTA$ en RP op de terugkerende Deluxo Special Vehicle Races

Dubbele GTA$ en RP op The Doomsday Scenario Finale en Special Vehicle Work

Een GTA$500K bonus voor het voltooien van alle drie Doomsday Heist Finales en de Atomic Motorsport Livery voor de Sultan RS Classic voor het voltooien van een van de drie

Verdubbelde bunkeronderzoekssnelheid

50% korting op Mk II-wapenconversies en Mk II-munitie

40% korting op faciliteiten en hun upgrades en aanpassingen

Voertuigkortingen: 40% korting op de Volatol, plus 35% korting op de Mammoth Thruster, Ocelot Pariah, Coil Raiden, HVY Barrage, HVY Chernobog en Progen T20

De Pfister Neon is de hoofdprijs van deze week bij het Lucky Wheel

Prize Ride and Challenge: door deze week in de Top 5 van de 12 Street Race Series te eindigen, krijgen spelers de Karin Sultan RS Classic

Test Rides: de Dinka RT3000, Vulcar Warrener HKR en Annis Remus

Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming ontvangen een bonus van GTA$100K voor het spelen van deze week, samen met een gratis LCC Sanctus-motorfiets, verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos

Prime Gaming-kortingen: 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type

Plus een gratis Wasted! Tee en Banshee Racing Livery voor de Bravado Banshee ter viering van het 20-jarig jubileum van GTAIII en de release van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition van vandaag

Check de Newswire van Rockstar voor alle details van deze update.