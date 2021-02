Deze Week in GTA Online: Gratis Nieuwe Dinka Verus Off-Roader, dubbele beloningen bij Contract missies en meer

Ter ere van het GTA Online recordjaar wachten alle spelers vier weken lang festiviteiten met speciale cadeaus en bonussen, zoals een gratis gloednieuwe Dinka Verus tweezitter off-roader en nog veel meer.

En voor degenen die het liever op een meer transformatieve manier vieren: Peyote Plants staan nu in bloei.

Meer hoogtepunten van de update zijn onder meer:

• Dubbel GTA$ en RP bij Contact Missions, Open Wheel Races, en Biker Sell Missions

• Driedubbel salaris voor Bodyguards en Associates

• Een gratis Neon Stitch Emissive Mask voor het voltooien van Casino Work (te ontvangen na 1 maart)

• Een gratis Dinka T-shirt voor het inloggen

• De Överflöd Tyrant is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

• Kortingen op onroerend goed: 50% korting op de Diamond’s Master Penthouse Suite, alle MC Clubhouses en MC Businesses en de Arena Workshop

• 40% korting op alle Open Wheel Racecars: De Benefactor BR8, Declasse DR1, Progen PR4 en Ocelot R88

• Extra voertuigkortingen: 50% korting op de RC Bandito, Invade en Persuade Tank, BF Ramp Buggy en Mammoth Thruster, plus 25% korting op de RO-86 Alkonost en Grotti Italia RSX

• Prime Gaming-bonussen: spelers die hun Social Club-account verbinden met Prime Gaming, krijgen het Kosatka Submarine’s Sonar Station gratis, plus een GTA$ 200K bonus voor het spelen ergens deze week

• Prime Gaming-kortingen: 80% korting op de Dewbauchee Vagner en 70% korting op de Coil Rocket Voltic

• En het gratis nieuwe voertuig: de Dinka Verus, nu gratis verkrijgbaar bij Warstock Cache & Carry tot en met 3 maart

• Plus Peyote Plants zijn terug, bloeiend in het wild en transformerende effecten veroorzakend

Voor de volledige update wijzen we je graag door naar de Newswire van deze week!