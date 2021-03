Deze Week in GTA Online: De Grotti Brioso 300 nu verkrijgbaar, dubbele bonussen en meer

Deze week wordt in GTA Online de kleine maar machtige Grotti Brioso 300 toegevoegd aan de uitgebreide catalogus van Southern San Andreas Super Autos, daarnaast zijn een schat aan Dubbele Beloningen met lucht- en zeevaartthema, kleding unlocks en voertuigkortingen beschikbaar voor alle spelers.

Hoogtepunten van de update zijn onder meer:

• De Grotti Brioso 300, die voorheen exclusief in de afgelopen feestdagen te zien was, is nu voor iedereen te koop bij Southern San Andreas Super Autos

• Dubbel GTA$ & RP bij Air Freight Cargo Sell Missions, Stockpile, Air en Sea Races, alle zes A Superyacht Life Missions, Hidden Caches, en Treasure Chests

• Een gratis Panic ProLaps Basketball Top voor het voltooien van de Cayo Perico Heist-finale en gratis bijpassende Shorts voor het stelen van een Secondary Target

• Een gratis Neon Glow Necklace en Red & Blue Bangles voor spelers die een Air Freight Cargo Mission voltooien (te ontvangen na het inloggen volgende week)

• De Bravado Verlierer is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

• Kortingen op onroerend goed: 60% korting op alle Hangars en 50% korting op het Galaxy Super Yacht

• Avenger-kortingen: 40% korting op de Mammoth Avenger, Avenger Weapons Workshop en Avenger Weaponized Vehicle Workshop

• Extra kortingen op voertuigen: 40% korting op de Buckingham Akula, P-996 Lazer, FH1 Hunter, Savage, Principe Deveste Eight, en Pegassi Zorrusso

• Prime Gaming-bonussen: spelers die hun Social Club-account verbinden met Prime Gaming, krijgen het Kosatka Submarine’s Sonar Station gratis, plus een GTA$ 200K bonus voor het ergens deze week spelen

• Prime Gaming-kortingen: 80% korting op de MTL Brickade en HVY Barrage, plus 35% korting op de Vetir militaire truck

• PlayStation Plus-voordelen: vanaf 1 april hoeven PlayStation Plus-leden niet langer tot 72 uur na hun eerste login te wachten om de maandelijkse bonus van GTA$ 1M op hun Maze Bank-account te ontvangen. Het enige wat ze hoeven te doen is aan het begin van elke maand de PlayStation Store bezoeken om de bonus te claimen, de GTA$ zullen bij het inwisselen in de winkel op je account worden gestort.

Check voor alle details over deze update even de Newswire.