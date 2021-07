Deze televisieseries maakten succesvol de overstap naar videogames

Het is niet omdat een idee succesvol is als boek of televisieserie dat het dat ook is als je er een film van maakt of een videogame. Meestal wordt het zelfs een regelrechte flop. Vaak is de drijfveer waarom hetzelfde verhaal in een andere vorm gemaakt wordt puur geldgewin. De publiciteit krijg je op een gouden blaadje aangeboden. Maar soms lukt het wel. Een goed voorbeeld is de verfilming van Lord of the Ring. Het boek was jarenlang een bestseller maar ook de films haalden recordcijfers. Zo zijn er ook televisieseries die als videogame succesvol zijn. Wij sommen ze voor je op.

Gordon Ramsay slot

De gokkast of slot van Hells Kitchen met de beroemde kok Jamie Oli Gordon Ramsay Is ontwikkeld door NetEnt, gekend als maker van de betere online casinospelen. In het televisieprogramma kennen we Ramsay als de kok die iedereen de huid vol scheldt en zelfs met voorwerpen gooit. Gelukkig kan hij ook uitstekend koken en dat krijg je te zien is dit slot. Symbolen van heerlijke gerechten staan op vijf rollen. Zelf geeft Ramsay ook commentaar in het spel al is die nog zeer netjes voor zijn doen. Op de reviewsite van Casinoraadgever staat een gedetailleerde review van het spel. Klik op casino online om meer over het Gordon Ramsay slot te lezen.

The Simpsons: Hit & Run

Even grappig als de animatiereeks is het spel The Simpsons: Hit & Run. Hou je van de humor van The Simpsons dan zal je dit spel ook leuk vinden. Het spel leunt nauw aan bij de serie. Zo zijn de stemmen van de personages in de game dezelfde stemmen als die in de serie. Alle gebouwen en voorwerpen die je kent vanuit de serie zijn ook in het spel verwerkt. Weet je nog de totempaal die Homer ooit kocht en in zijn achtertuin plaatste? Met een druk op de knop komt er in het spel een vlam uit. Dit game is gemaakt voor de fans van The Simpsons. Hoe meer je op de hoogte bent van het reilen en zeilen van deze familie hoe grappiger je het spel zal vinden.

The Walking Dead

Negen jaar geleden verraste Telitale Games met het eerste seizoen van The Walking Dead, oorspronkelijk gebaseerd op een comic, achteraf verfilmd tot televisieserie. Was het hoofdpersonage Clementine eens een verlegen en klein meisje dan is ze in het laatste seizoen uitgegroeid tot een jongvolwassen vrouw. Je speelt dit game niet om de spectaculaire gevechten en soepele bewegingsvrijheid maar wel om helemaal meegezogen te worden in het verhaal en invloed te hebben op hoe dat evolueert. De laatste episode ‘The Walking Dead Final Season’ was er bijna nooit gekomen omwille van financiële problemen.



Pokémon

De meest bekende televisieserie waarover een game is gemaakt, is ongetwijfeld Pokémon. De animatieserie bestaat sinds 1997 en is ontwikkeld in Japan. Hoofdpersonage is de jongen Ash die op zijn eerste Pokémonreis Pikachu meekrijgt om hem te helpen. Er zijn 21 seizoenen van gemaakt die elk ongeveer 52 afleveringen tellen. De laatste Pokémon videogame komt binnenkort naar de Nintendo Switch: Pokémon Unite.