Deze NES LEGO set is echt te gaaf

Dankzij gelekte foto’s weten we dat er een te gave NES LEGO set op de markt zal komen. Het prijskaartje is misschien wel behoorlijk, maar geeft je wel een heleboel bouwwerk.

De set bestaat namelijk niet alleen uit de NES in bouwvorm, maar ook een bijpassende TV. Eerder dit jaar onthulde Nintendo en LEGO hun samenwerking al en in eerste instantie leek het dus te gaan om een bouwpakket voor het maken van je eigen Mario levels, maar blijkbaar gaat de samenwerking nog een stapje verder.

In eerste instantie kwam het Chinese VJGamer met foto’s van de set op de proppen, maar later liet ook LEGO weten dat de set er daadwerkelijk aan zal komen. Het pakket bevat 2646 stukjes LEGO en zal volgens de Chinese website 229 dollar kosten en op 1 augustus in de winkel liggen.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Het Deense bedrijf achter de bekende bouwstenen heeft dit echter nog niet bevestigd, dus vooralsnog is het speculatie. Zodra we meer horen over de prijs, laten we je het uiteraard meteen weten!