Deze muziek zit in Life is Strange: True Colors

De Life is Strange-reeks heeft altijd interessante muziekkeuzes gehad. Vandaar ook dat we benieuwd zijn welke nummers er precies in het aankomende Life is Strange: True Colors zitten. Inmiddels is dit bekend.

Uitgever Square Enix heeft middels een afbeelding laten zien welke artiesten allemaal in de tracklist zullen zitten. Bekende namen als Kings of Leon, Phoebe Bridgers en Gabrielle Aplin voeren de lijst aan. Artiesten Angus & Julia Stone, MXMTOON en Novo Amor zullen originele nummers leveren voor het spel.

Erg benieuwd naar de tracklist? Op Spotify is deze al samengesteld. Life is Strange: True Colors komt vrijdag uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC. Een Switch-versie wordt later dit jaar verwacht.