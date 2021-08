Deze games zien we tijdens de Gamescom Opening Night Live

Nog minder dan 48 uur voordat de Europese gamebeurs weer gaat beginnen! Wij zijn erg enthousiast, zeker als we zien wat er tijdens de Gamescom Opening Night Live getoond gaat worden.

Presentator Geoff Keighley meld op Twitter dat er een achttal games gegarandeerd getoond worden tijdens de Gamescom Opening Night Live, dit zijn de volgende:

Natuurlijk staat er veel meer op de planning, ook voor morgenavond, maar dat blijft nog even geheim. De Gamescom is dit jaar van 25 augustus tot en met 27 augustus. Deze dagen staan in het teken van nieuwe aankondigingen en hopelijk veel beelden, gameplay en video’s van games in alle vormen en maten.

Je kunt de Gamescom Opening Night Live morgenavond op de website bekijken, tevens melden we natuurlijk alle aankondigingen. Waar kijken jullie het meeste naar uit?

Just 48 hours until @gamescom Opening Night Live streams around the world.

With:

✳️ Call of Duty: Vanguard

✳️ Death Stranding: Director's Cut

✳️ Far Cry 6

✳️ Genshin Impact

✳️ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

✳️ Saints Row

✳️ SIFU

✳️ TMNT: Shredder's Revenge

+ So Much More! pic.twitter.com/j19rZoANrd

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 23, 2021