Deze games komen in de eerste helft van februari naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er begin februari naar Xbox Game Pass zullen komen.

Zo staat begin volgende maand de release van CrossfireX gepland en dat is ook wel de grootste game van dit jaar. Via Xbox Game Pass kunnen spelers aan de slag met de eerste singleplayer-campaign genaamd Operation: Catalyst. De multiplayer van de game is overigens ook al speelbaar en is free-to-play.

Daarnaast staan er nog een aantal indie-games in de planning. Voor begin februari staan Skul: The Hero Slayer, Besiege, Dreamscaper, Telling Lies, Contrast, Edge of Eternity en Infernax in de planning en ook de Ultimate Survivor Edition van Ark: Survival Evolved.