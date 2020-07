Devolver brengt gratis ‘marketing simulator’ uit

Bij wijze van dikke knipoog naar het afgelaste E3 evenement heeft Devolver een gratis ‘marketing simulator’ genaamd Devolverland Expo uitgebracht op Steam.

Devolverland Expo is gemaakt door Wild Hog Studios die ook verantwoordelijk zijn voor de nieuwe Shadow Warrior 3. In de ‘marketing simulator’ kunnen spelers rondlopen op een uitgestorven beurs terrein en trailers checken van nieuwe Devolver spellen. Op het terrein zijn trailers van Shadow Warrior 3, Serious Sam 4, Fall Guys: Ultimate Knockout en Carrion te bewonderen.

Gewapend met een t-shirt geweer kom je agressieve robots tegen die je onschadelijk moet maken. Her en der zijn er kraampjes waar je spel-goodies kan scoren en puzzels moet oplossen. De grap is dat ondanks dat de beurshallen erg lijken op die van E3, Devolver hun presentaties altijd buiten het E3 terrein gehouden heeft.

Het spel sluit naadloos aan bij de melige parodie-achtige marketing van Devolver Digital. Zo was hun Devolver Direct ook een volledig over-de-top persiflage van voorgaande ontwikkelaar presentaties. Deze kan je hier checken.