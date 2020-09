Devil May Cry 5 Special Edition komt niet naar PC

PC-spelers kunnen helaas niet genieten van alle content in Devil May Cry 5 Special Edition. Capcom maakte namelijk bekend dat de speciale editie van de hack ‘n slash-game alleen naar PS5 en Series X/S komt.

Reden voor dit nieuws is de systeemarchitectuur in de next-gen consoles, waarop Capcom de speciale editie heeft gemaakt. Dit zorgt onder meer voor nieuwe ray tracing-effecten, een frame rate van maximaal 120fps en een vergroot aantal zichtbare vijanden in beeld. PC-spelers zullen hier dus niet van kunnen genieten, maar voor hen heeft Capcom wel een goedmakertje in petto. Vergil, Dante’s kwaadaardige tweelingbroer, komt wel als betaalde DLC-personage naar de PC-versie van DMC5.

Een kleine pleister op de wond dus, maar er is genoeg reden om te balen van deze zet van Capcom. Zo zijn PC-spelers inmiddels gewend dat Capcom hoogwaardige PC-ports kan afleveren en ondersteunen. Daarnaast zijn PC’s veel krachtiger op grafisch gebied, waardoor ray tracing en hoge frame rates geen enkel probleem zijn. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk ook denkbaar dat de reguliere PC-versie van DMC5 al de nieuwe grafische settings al bevat, en dat de toevoeging van Vergil het totaalplaatje grotendeels al opvult.

Devil May Cry 5 Special Edition komt op 12 november naar PS5 en Series X/S. Tijdens Tokyo Game Show dit weekend krijgen we meer te zien van DMC5 Special Edition en Resident Evil Village.