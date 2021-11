Devil May Cry 5 op Steam Deck getoond

De Steam Deck is uitgesteld tot begin volgend jaar, maar toch worden lekker gemaakt met wat gameplay op Valve’s handheld. We krijgen een voorproefje te zien van Devil May Cry 5, een game uit 2019.

Capcom toont op hun eigen kanaal een minuut lang gameplay van hun eigen game Devil May Cry 5, afgespeeld op de Steam Deck. We zien de gameplay op een frisse 60 frames per second draaien, maar ook hoe fors het apparaat eigenlijk is.

De Steam Deck komt volgend jaar en is een handheld met 128/256/512GB opslag, een 7″ beeldscherm en een refresh rate van 60hz. Bekijk hier de volledige specificaties. Twee dagen na de aankondiging was de eerste batch al uitverkocht. Wanneer een volgende beschikbaar wordt, is nog niet bekend. Heb jij de Steam Deck besteld, of ben je van plan deze te bestellen? We horen het graag!