Devil May Cry 5 draait 60 fps met ray-tracing op next-gen consoles, maar niet in 4K

Gamers die Devil May Cry 5 voor de PlayStation 5 of Xbox Series X halen, kunnen de game in 1080p op 60fps laten draaien met ray-tracing aan.

Mocht je toch liever ray-tracing in 4K willen hebben, zal de framerate verlaagd worden tot 30fps. Mocht ray-tracing je niet interesseren, is er ook nog een optie om de game in 4K te spelen met minimaal 60fps, maar dat kan oplopen tot 120fps (afhankelijk van de tv/ monitor die je gebruikt).Dit heeft Capcom’s William ‘WBacon’ Yagi-Bacon op ResetEra laten weten.

Devil May Cry 5 Special Edition voor de next-gen consoles werd tijdens de PS5 Showcase in juni onthuld. Deze versie bevat wat extra content in de vorm van Vergil als speelbaar personage en de extra game modi Turbo en Legendary Dark Knight.

De digitale versie van Devil May Cry 5 zal vanaf de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X verkrijgbaar zijn. De fysieke versie zullen op een later tijdstip verkrijgbaar zijn.