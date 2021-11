Developer blog Amazon Games kaart problemen met New World aan

In een zeer uitgebreide blog laten de ontwikkelaars achter New World weten dat ze naar de community luisteren en druk bezig zijn om de grootste problemen op te lossen.

Amazon Games kwam iets meer dan een maand geleden met hun eigen MMORPG op de markt genaamd New World. Alhoewel de spelersbasis eerst rond de één miljoen lag, werd dit al na een maand bijna gehalveerd. Het is daarom goed om te lezen dat de ontwikkelaar actief bezig is om de nodige problemen in New World aan te kaarten en op te lossen. In de blog geven ze een aantal hoofdpunten aan waar ze nu aan werken: het overbrengen van personages, problemen met de in-game economie en de serverproblemen in het algemeen.

Het zal vanaf nu mogelijk zijn om jouw personages over te brengen naar andere servers, zodat je zelf kan bepalen op welke server je speelt. Daarbij erkennen ze problemen met de economie in de end-game, dus komen ze met een aanvalsplan om dit te verhelpen. Daarbij hebben ze ook aangegeven hoe ze verschillende exploits te lijf zullen gaan, zoals item duplication.

Verder worden er ook een tal aan kleinere problemen besproken. Als je meer detail hierover wil hebben, raad ik je aan om de blog zelf te lezen.