Detective Pikachu 2 is nog steeds in ontwikkeling

Het is nu bijna drie jaar geleden dat Detective Pikachu 2 werd aangekondigd. Een lange tijd dus, maar gelukkig is er recentelijk een teken van leven verschenen.

Dit teken van leven komt van ontwikkelaar Creatures Inc. Op hun Japanse website wordt namelijk gezegd dat het project nog steeds in ontwikkeling is. Een kleine geruststelling dus, mocht je al lange tijd op Detective Pikachu 2 wachten. Hopelijk verschijnt er binnenkort ook iets concretere informatie over het spel.

Een verfilming van het eerste deel, ook met de titel Detective Pikachu, verscheen in 2019 en werd een financieel succes.