Details Battlefield 2042 upgrades vrijgegeven

DICE heeft wat details vrijgegeven over het upgraden van je wapens en personage in Battlefield 2042.

Nadat de ontwikkelaar gisteren eindelijk details over de open beta van Battlefield 2042 heeft vrijgegeven, onthulde men ook wat details over het progressiesysteem en cosmetische items.

Battlefield kent een problematische relatie met progressiesystemen en fans hoopten dan ook dat DICE dit op de schop zou gooien. In een bericht op de officiële website geeft de ontwikkelaar wat meer inzicht op de diverse progressiesystemen uit de game en hoe spelers beloont worden.

Zo heeft de game 99 levels om in te ranken. In de loop van deze reis ontgrendel je wapens, Specialist, voertuigen, gadgets en wat cosmetica. Als je daarmee klaar bent, volgen de S-levels (die tot 999 gaan). Dit is overigens gewoon een erkenning voor je werk, dus verwacht niet dat je daar beloningen voor krijgt.

Door je wapens te levelen, zal je nieuwe attachments vrijspelen, net als bij de voertuigen. Daarnaast kun je ook badgets verdienen door bepaalde taken te voltooien, zoals een aantal kills met een wapen, waarmee kun je nieuwe cosmetische items vrijspelen, waaronder skins voor je wapen.

Ook de ribbons keren weer terug, die worden toegekend bij het uitvoeren van algemene taken, zoals kills, assists, het spelen van de doelstelling enzovoort. Ze bieden XP-beloningen wanneer ze worden verkregen en zijn er in drie niveaus.

Battlefield 2042 introduceert spelerskaarten, een uitgebreide versie van deze gepersonaliseerde spelersidentiteiten. Een kaart bestaat uit verschillende lagen die spelers kunnen aanpassen. Er is de achtergrondafbeelding zelf, het pictogram, de titel en voldoende ruimte voor badges en andere prestaties waarmee je misschien wilt pronken. Spelerskaarten verschijnen ook in het kill-scherm, vergelijkbaar met eerdere Battlefield-games.

Wat betreft skins, heeft DICE verduidelijkt dat sommige ervan ontgrendelbaar zullen zijn, terwijl andere alleen kunnen worden gekocht. Je vindt skins en cosmetica voor de Specialists, wapens en voertuigen. Dat alles past in vier verschillende zeldzaamheden: veelvoorkomend, zeldzaam, episch en legendarisch.

Hoewel legendarische skins van de Specialists unieke outfits zijn die niet kunnen worden aangepast, zullen zeldzamw en epische bepaalde componenten bevatten die je kunt mixen en matchen met andere skins (zoals hoofddeksels). Je zult ook een aantal van die cosmetica kunnen verdienen door de game te spelen.

Voor wapenskins heeft DICE bevestigd dat ze van toepassing zijn op het hele wapen, inclusief bijlagen. Wat betreft voertuigen, je kunt ze verder aanpassen met emblemen. Je kunt ook universele wapencharmes verwachten en melee-wapens met unieke kill-animaties.

Hoewel de meeste conten in de bèta vooraf zal worden ontgrendeld, is het zeker een gelegenheid om volgende week een aantal van die systemen te testen. Battlefield 2042 komt 19 november uit op pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.