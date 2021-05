Destruction AllStars krijgt online bots om tegen te spelen

Destruction AllStars is helaas niet zo populair als Sony gehoopt had, maar werkt wel aan een oplossing voor degene die de game willen blijven spelen.

Spelers merken namelijk dat het soms behoorlijk wat tijd duurt om een online match te vinden en dit soms niet voor elkaar krijgen. Ontwikkelaar Lucid Games laat weten dat ze nu bots willen toevoegen zodat de matches sneller gevuld worden. Dit heeft de ontwikkelaar op Reddit laten weten, waar men hun toekomstige plannen voor de arena brawler deelt.



“Met een community zo groot als Destruction AllStars, verspreid over de hele wereld, hebben we piek- en lage tijden van spelersactiviteit voor online matchmaking”, legt Lucid Games uit. “We willen ervoor zorgen dat wedstrijden tot de capaciteit worden gevuld met zoveel mogelijk echte spelers, maar wanneer X-spelers ontbreken bij het in de rij staan ​​voor een wedstrijd, zullen AI-bots de resterende plaatsen innemen.”

De ontwikkelaar geeft wel te kennen dat de competitieve modus Blitz nooit bots zal krijgen en dat de ervaring hetzelfde zal blijven.

Het gebeurt wel vaker dat games die net niet populair zijn dat er bots worden toegevoegd. Volgens Lucid Games is dat niet helemaal waar, maar zijn er nou eenmaal tijden waarin veel spelers zijn (doordeweeks tussen 14:00 en 20:00 en in het weekend van 12:00 tot 1:00). Dit zijn de tijdens waar spelers geen moeite zouden moeten hebben om tegenstanders en teamgenoten te vinden.

Destruction AllStars verscheen in februari en werd vlak voor de lancering gratis voor iedereen met PlayStation Plus. De game is op zich een leuke game met wat adrenaline momentjes, maar is niet een game dat je uren achter elkaar zult spelen.