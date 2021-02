Destruction AllStars krijgt in ieder geval een jaar lang extra content

Destruction AllStars, de multiplayer destruction derby-game voor de PlayStation 5, zal in ieder geval in het eerste jaar na release voorzien worden van content.

Lucid Games en Sony xDev hebben in een interview wat meer details over de game gegeven, die volgende maand als PlayStation Plus-game zal verschijnen.

In het gesprek met Eurogamer laat Sony xDev’s John McLaughlin weten dat de ontwikkelaars qua content ‘plannen hebben voor een jaar’. Echter wil dit niet zeggen dat het daarbij blijft. Immers willen ze goed luisteren naar de community en daarop inspelen met de content die ze voor de game uitbrengen.

Dus we hebben een plan, ”zei McLaughlin tegen Eurogamer.

“De eerste paar maanden willen we eigenlijk de mensen de game laten spelen en in de game laten komen. Natuurlijk gaan we kijken naar de analyses en kijken naar wat mensen spelen. Hoewel we een plan hebben voor het komende jaar, komen er heel veel coole dingen aan, echter willen we contact maken met die gemeenschap, we willen luisteren naar wat ze zeggen. “Het is belangrijk voor live services om te kunnen draaien, weet je, en te luisteren naar wat mensen zeggen.”

Het lijkt erop dat de ontwikkelaar inspiratie wil halen op de manier waarop Fall Guys dat doet. Deze ontwikkelaar heeft een goede balans weten te vinden tussen wat de spelers belangrijk vinden en wat zij zelf aan de game willen toevoegen.

Destruction AllStars’ officiële pagina schrijft dat er in totaal 16 helden zijn, en elk personage zal verschillende vaardigheden hebben die ze in hun auto’s kunnen gebruiken, zoals spikes die op de carrosserie van de auto kunnen worden geplaatst, frontale bepantsering die het gemakkelijker maakt om tegenstanders te verpletteren of een magneet die andere racers in de buurt zuigt, enzovoort.

Wat toekomstige updates voor de game zullen brengen, is op het moment van schrijven niet bekend. We gaan er in ieder geval wel vanuit dat de ontwikkelaar hun community voor zo lang mogelijk aan hun game gekluisterd wil houden.