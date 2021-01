Sony heeft laten weten welke games PlayStation Plus-abonnees volgende maand ‘gratis’ binnen kunnen halen.

Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition en Concrete Genie zijn de PlayStation Plus games voor februari. Destruction AllStars is ook de game die waar de focus op lag in de meest recente State of Play, die je hieronder kunt bekijken.

Destruction AllStars zou oorspronkelijk als launchgame (voor de volle mep) voor de PlayStation 5 verschijnen. De game werd echter vlak voor release uitgesteld en destijds werd ook meteen bevestigt dat de game als PlayStation Plus-game zou verschijnen.

PlayStation 5 en 4-eigenaren kunnen daarnaast ook aan de slag met de Ultimate edition van Control. In deze third-person actie-avontuur van Remedy speel je als Jesse Faden die haar krachten zal gebruiken om door een onvoorspelbare omgeving te navigeren en de indringers af te weren die het Federal Bureau of Control hebben geschonden.

Tot slot is er voor PlayStation 4-gebruikers ook nog Concrete Genie binnen te harken. Deze game was voor ondergetekende een van de grootste verrassingen van 2019. Alhoewel de game vrij kort was, wist het wel een verhaal te brengen die behoorlijk indruk maakte.