Begin dit jaar werd al duidelijk dat Destiny 2’s uitbreiding The Witch Queen pas in 2022 zou verschijnen. Gelukkig hebben we sinds vandaag een precieze releasedatum.

Op 22 februari zal de uitbreiding in de (digitale) schappen liggen. De nieuwe content zal onder andere bestaan uit de zogeheten Glaive. Dit wapen zal zowel melee als langeafstandsaanvallen kunnen uitvoeren. Een verhalende campagne zal ook onderdeel zijn van de nieuwe content.