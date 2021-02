Destiny 2 the Witch Queen expansion uitgesteld naar volgend jaar

Bungie heeft laten weten dat ze het niet voor elkaar zullen krijgen om the Witch Queen expansion voor Destiny 2 dit jaar uit te brengen.

In een bericht op de officiële website laat de ontwikkelaar weten dat ze de feedback van de community erg serieus nemen. Deze was namelijk erg verdeeld over de vorige expansion (Beyond Light), die voornamelijk kritiek kreeg over diens competitieve modi, balans door de komst van de nieuwe Stasis-subclass, cheaters en een fenomeen genaamd ‘Three-peeking’.

Dat laatste wil zeggen dat je wisselt naar een zwaard of gebruik maakt van een emote, waarbij de camera wisselt naar een third person-view waardoor je dus makkelijker om een hoekje kan kijken of er een tegenstander aankomt. De ontwikkelaar geeft aan dat ze ervan af weten en aan oplossingen bezig zijn.

In het bericht geeft Bungie ook een inkijk op hun plannen voor komende in-game seizoenen. Zo zal Vault of Glass uit de eerste Destiny terugkeren en komt er een functie om het uiterlijk van je gear te veranderen. Hiermee komt wel een einde aan het ‘sunsetten’ van je gear, maar daardoor zal je jouw favoriete wapens gewoon kunnen blijven gebruiken.

Wat betreft de Power Levels zullen de verschillen tussen seasons kleiner worden gemaakt, zodat je aan het begin hiervan niet aanzienlijk zwakker bent, zoals dat nu wel het geval is. Op de lange termijn staan er ook nog twee expansions in de roadmap van Bungie, namelijk the Witch Queen en Lightfall. We zullen het nieuws over deze updates uiteraard op de voet voor jullie volgen!