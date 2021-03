Destiny 2 modus Trials of Osiris offline gehaald

Wederom heeft Bungie de problematische Trials of Osiris modus van Destiny 2 offline moeten halen.

In een Tweet van afgelopen zaterdag melde Bungie dat Trials of Osiris offline is gehaald “vanwege een probleem met de fireteam rejoin functionaliteit”. Het ziet er naar uit dat de modus niet snel terug zal komen.

Dit is bovendien niet de eerste keer dat dit gebeurd. Zo is de game vorig weekend offline gehaald na problemen die zich verspreidde door de PvP end-game uitdaging.

Waar het op neer komt is dat spelers bugs uitbuiten die er voor zorgen dat ze wins kunnen omwisselen voor eenvoudige Flawless speelsessies. Zo verdienen ze de end-game Osiris gear zonder te hoeven winnen van andere spelers. Senior community manager dmg04 had het volgende erover te zeggen op Twitter:

“Dit is een lelijke bug. Het team moet diep graven. Om een verwachting te kunnen geven: we hebben mogelijk geen volledige fix tot de Stasis tuning patch op 23 maart. Wat betekent dat Trials mogelijk ook uitgeschakeld is volgend weekend. Wanneer we meer informatie hebben laten we het jullie weten.”

Dus als je Trials of Osiris goed wilt kunnen spelen moet je waarschijnlijk minstens wachten tot 23 maart.

“We werken met het team om te zorgen dat beloningen niet gemist worden dankzij vertragingen. We willen absoluut dat spelers de kans krijgen de Handcannon te krijgen in lagere win gebieden.”

Bungie heeft gemeld dat spelers met een Flawless Trials kaart nog steeds naar de Lighthouse kunnen om hun zuur verdiende loot op te eisen. Men kan bovendien de tokens inwisselen bij Saint-14 in de Tower om op die manier aan gear te komen tot de reset op 16 April.

Trials of Osiris is vaak onder vuur geweest sinds zijn terugkeer in Destiny 2 in 2020 . Nu maar hopen dat dit laatste schandaal genoeg is om het te repareren voordat het volgende seizoen aanbreekt.

