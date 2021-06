Derde DLC voor Dragon Ball Z Kakarot verschijnt op 11 juni 2021

Vanaf 11 juni zullen spelers van over de hele wereld aan de slag kunnen met de derde DLC voor Dragon Ball Z Kakarot, Trunks the Warrior of Hope.

Deze extra content vertelt het verhaal waarin Goku, in een alternatieve wereld, overleden is aan zijn hartziekte en waar de meeste vechters zijn overwonnen door de cyborgs. In een wereld vol angst en chaos, kan Trunks misschien wel de laatste hoop zijn!

Trunks the Warrior of Hope zit inbegrepen in de Season Pass en kan ook vanaf 11 juni apart worden aangekocht. Dragon Ball Z: Kakarot verscheen vorig jaar en wist fans en critici erg te vermaken.