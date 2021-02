Demontage DualSense schat levensduur op 417 uur; toont oorzaak van driften

Heb jij al last van een driftende DualSense controller? Check dan deze video om te zien wat de oorzaak hiervan is.

Op het YouTube-kanaal van iFixit, een veteraan wat betreft het uit elkaar halen van gadgets om te laten zien hoe ze werken, heeft een nieuwe video online geknald waarin de controller van de PlayStation 5 wordt behandeld. Volgens de YouTuber was het namelijk onvermijdelijk dat de controller driftproblemen zou krijgen.

iFixit beweert dat PlayStation-, Nintendo- en Xbox-controllers ‘een lange geschiedenis van voorspelbare, te voorkomen problemen’ hebben dankzij de standaard joystickhardware in hun pads. De DualShock 4, de Xbox One en Xbox One Elite-controllers ‘zouden hun levensduur gemakkelijk kunnen verlengen in iets meer dan 400 uur speeltijd’.

iFixit gebruikt daarbij informatie van de fabrikant van de joystickonderdelen – een bedrijf genaamd ALPS – dat aangeeft dat de verwachte levensduur van een joystick ongeveer 2.000.000 cycli zou duren, met de ‘klik’ van de joystick die slechts 500.000 cycli kan duren.

Dit komt doordat de potentiometer (een weerstand met drie aansluitingen met een glijdend of roterend contact waardoor de joystick vrij kan bewegen) verslijt bij herhaald gebruik, en omdat het veerbelaste mechanisme dat de joystick centreert, begint uit te rekken en te vervormen bij consistent gebruik.

Volgens de iFixit-analyse van een standaard Call of Duty: Warzone-game, betekent dit dat je ongeveer 417 uur gameplay uit de sticks haalt voordat de prestaties beginnen af ​​te nemen.

Zoals VGC opmerkt, als een PS5-speler zijn console twee uur per dag zou gebruiken, zou hij technisch gezien de verwachte levensduur van de controller binnen 7 maanden overschrijden.

Dus wat kan je doen als uw pad de veelbetekenende tekenen van drift begint te vertonen? Bekijk de video die hierboven is ingesloten – deze geeft duidelijke en nauwkeurige instructies over hoe je jouw controller kunt repareren en in goede staat kunt houden.

“Na dit onderzoek is het voor ons bizar dat consolemakers joysticks niet als verbruiksartikelen beschouwen en ze zo ontwerpen dat ze gemakkelijk kunnen worden vervangen”

, besluit iFixit.

“Geen enkel apparaat dat geschikt is voor een eindig aantal handelingen, vooral niet een apparaat dat naast zoveel vervuiling leeft en zoveel misbruik maakt, kan voor altijd perfecte prestaties behouden.”

Er zijn in verschillende landen over de hele wereld rechtszaken gaande tegen zowel Sony als Nintendo met betrekking tot de ‘belangrijke, ernstige en verborgen gebreken’ die ten grondslag liggen aan problemen met de drift van de controller.

Tot op heden heb ik nog geen problemen ondervonden aan mijn DualSense, behalve dat de batterij wel erg snel leeg gaat. Maar dan kom ik nog lang niet aan de 400 uur speeltijd. Hebben jullie al problemen met de DualSense ondervonden?!