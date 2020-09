Demon’s Souls, Spider-Man en meer als launchtitels PlayStation 5

Sony was gisteren niet duidelijk over bepaalde releasedata van games, maar heeft dit inmiddels rechtgezet. Het blijkt dus dat games als Demon’s Souls en Spider-Man: Miles Morales als launchtitels naar de PlayStation 5 komen.

Gisteren werd tijdens de PlayStation 5 Showcase wel gameplay getoond van onder andere Demon’s Souls en Spider-Man, maar een concrete releasedatum leek nog even op zich te wachten. Gelukkig is dit nu al bekendgemaakt op het PlayStation Blog.

Het gaat hier overigens wel alleen over de first-party games die Sony heeft onthuld en dat zijn er dus in totaal 5, waarvan een vooraf geïnstalleerd staat op je PlayStation 5.

De games die op 19 november al verkrijgbaar zijn voor de console zijn:

Astro’s Playroom

Spider-Man Miles Morales (Ultimate Edition)

Demon’s Souls

Destruction All-Stars

Sackboy: A Big Adventure

Ook maakte Sony bekend welke prijsadviezen er voor de games worden gegeven. ‘Volwaardige games’ krijgen een adviesprijs van €79,99 en andere games variëren vanaf €59,99 tot €69,99. Hadden jullie verwacht dat Demon’s Souls als launchtitel voor de PlayStation 5 zou verschijnen?

Hebben jullie al een PlayStation 5 in de pre-order staan? Of wachten jullie liever nog even? Zo ja, wat zou voor jou een reden zijn om de console in huis te halen? Laat het ons vooral