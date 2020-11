Demon’s Souls remake bevat 180 behulpzame video’s

De aankomende PS5-remake van Demon’s Souls zal 180 video’s bevatten om aankomende spelers op weg te helpen. Het nieuws is afkomstig van Gavin Moore, creative director bij Bluepoint Games.

De behulpzame video’s zijn te bekijken via het menu van de PlayStation 5. Naast handige tips kunnen spelers ook zien hoe ze bepaalde segmenten van Demon’s Souls kunnen voltooien. Dat zal voor sommige spelers – waaronder ik – als meer dan geroepen komen!

Naast de video’s zijn er nog een hoop andere toevoegingen in de aankomende remaster van Demon’s Souls. Wat die precies zijn lees je via deze link, of bekijk je via onderstaande video:

Demon’s Souls zal vanaf 12 november exclusief verkrijgbaar zijn voor PlayStation 5.