Demon’s Souls PS5-remake krijgt twee grafische modi

Gisteren konden we onze ogen de kost geven aan gloednieuwe screenshots van Demon’s Souls PS5-remake. Vandaag is bekend geworden dat de game twee modi zal bevatten: High Frame Rate mode of 4K mode.

De twee modi hebben als doel om de speler de mogelijkheid te geven om enerzijds te kiezen tussen performance en anderzijds meer grafisch geweld, zo laat Sony weten op hun website.

Een modus die zich richt op een hoge framerate lijkt sowieso geen overbodige luxe te zijn. De remake van Demon’s Souls ziet er namelijk al piekfijn uit.Zeker wanneer dit een-op-een wordt vergeleken met het origineel uit 2009.

Demon’s Souls PS5-remake zal op 12 november in de schappen liggen. Zijn jullie al klaar om lekker vaak het loodje te leggen?