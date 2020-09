Het is inmiddels geen publiekelijk geheim meer dat Bluepoint games hard aan het werk is met de remake van Demon’s Souls. De exacte release datum is echter nog altijd onbekend. Tot die tijd kunnen we ons echter wel vergapen aan de box art.

In navolging hiervan worden we bovendien ook getrakteerd op twee mooie screenshots. Dat belooft alvast veel doodgaan en kapotte controllers! Zeker als we de eerder uitgebrachte trailer mogen geloven.

Demon’s Souls komt exclusief uit voor de PlayStation 5.