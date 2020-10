Demon’s Souls gameplay video pronkt met het land van Stonefang

Sony heeft een nieuwe trailer van de Demon’s Souls Remake vrijgegeven waarin we zien hoe Stonefang de remake heeft doorstaan.

In deze nieuwe gameplay-video voor Demon’s Souls krijg je een kijkje in het land van Stonefang, een van de vijf rijken in de game.

De vorige trailer toonde gameplay vanaf het begin van de game, in deze krijg je een kijkje in de verschillende tunnels en gesmolten gebieden van de omgeving die er nogal discutabel uit zien.

Terugkerende spelers zullen zich ook enkele van de vijanden in het gebied herinneren, zoals de Armored Spider en Flamelurker, en deze veldslagen zijn opnieuw gemaakt.

De game is in ontwikkeling bij Bluepoint Games en biedt verbeterde visuals, ondersteunt ray-tracing en spelers kunnen kiezen tussen een modus die de voorkeur geeft aan framerate en een andere die visuals pusht. De PlayStation 5-game heeft ook een nieuwe Fractured-modus.

We hoeven overigens niet lang meer op de game te wachten. Demon Souls remake ligt namelijk vanaf 19 november in de schappen, exclusief voor de PlayStation 5.