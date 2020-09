Demon’s Souls beelden op PS3 en PS5 vergeleken

Op YouTube zijn beelden van Demon’s Souls opgedoken die het origineel uit 2009 vergelijkt met de remake op PS5.

YouTuber Joshua Games speelde de tutorial van Demon’s Souls op de PS3 en legde deze naast de gameplay demo die we tijdens de PS5-Showcase zagen. Die demo laat precies hetzelfde gebied en de tutorial boss genaamd Vanguard. De video laat zien hoe indrukwekkend de remake is, vooral op grafisch gebied. Te zien is hoe belichting en animatie aanzienlijk zijn verbeterd.

Demon’s Souls is een launchtitel voor de PS5. De next-gen console van Sony verschijnt op 19 november.