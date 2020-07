Demo Raji: An Ancient Epic nu te spelen bij Xbox Summer Fest Demo Event

Het Xbox Summer Fest Demo Event is inmiddels begonnen. Een van de beschikbare demo’s is die van Raji: An Ancient Epic.

Uitgever Super.com bracht dit nieuws naar buiten in een persbericht. De game speelt zich af rondom Indische folklore. Jij speelt als Raji, een jongedame die de taak heeft gekregen om demonen te verjagen. De action-adventure game bevat Prince of Persia-achtige combat en wordt later dit jaar verwacht. Wil je er meer over lezen? Check dan de hands-on die we met de game hadden op de Gamescom.