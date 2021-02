Vroeger wilde we altijd al weten hoe games er over pakweg een jaar of tien later uit zouden zien, maar inmiddels zitten we ook op het punt dat we ons afvragen hoe games er op oudere consoles uit zouden zien.

Anders Lundbjörk’s, die eerder al Cyberpunk 2077 van een demake voorzag, heeft hetzelfde kunstje ook bij the Witcher 3 geflikt. Hij maakte de bekende scene met de badkuip na en hieronder kun je de demake in ‘actie’ zien.