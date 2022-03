‘Definitieve update’ Street Fighter 5 op 29 maart

Capcom laat via Twitter weten dat er een ‘definitieve update’ komt voor Street Fighter V. Deze brengt onder andere een verbeterde balans en muziek remixes.

Daarnaast kunnen fans ook een cel-shading-filter, pixel-filter, nieuwe trainingspakkleuren en CAP-JAMS-remixes verwachten. In de trailer die bij de Tweet zat ingesloten, zijn onder andere de filters en trainingspakkleuren te zien.

De update heet uiteraard zo, omdat het de laatste update is die naar de vechtgame komt. Eerder dit jaar liet de uitgever al weten aan Street Fighter 6 te werken. Al heeft Capcom dit nog niet helemaal bevestigd.

