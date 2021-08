Deathloop’s PvP modus uitgelicht tijdens Quakecon-webcast

Deathloop brengt niet alleen een singleplayer, maar ook een interessante multiplayer. Daarin is het namelijk mogelijk om de game van andere binnen te dringen.

Tijdens een Quakecon-webcast geven game director Dinga Pakaba, narrative designer Bennett Smith en campaign designer Dana Nightingale meer informatie over de multiplayer van de game.

In de singleplayer volgen spelers Colt Van die aan een tijdlus probeert te ontsnappen terwijl huurmoordenaar Juliana Blake alles op alles zet om dit te voorkomen. Echter wordt daarin ook de multiplayer ondersteunt, want spelers kunnen de game van een andere als Juliana zijnde binnendringen en hun leven zuur proberen te maken.

Beide personages hebben vergelijkbare vaardigheden, maar blinken op één vlak anders uit. Zo heeft Colt ‘Reprise’ waardoor het voor hem mogelijk is om twee keer dood te gaan en Juliana is juist erg bewust van de omgeving.

“Het is echt iets dat je kennis van de kaart beloont,” legt Pacaba uit.” Wetende dat een van de NPC’s verondersteld wordt op straat te patrouilleren, en dat doen ze niet, dus misschien heeft Colt ze weggevaagd. Weten waar de wapens zijn, waar de hotspots zijn en weten waar de mooie zichtlijnen zijn als je in de stemming bent voor een sluipschutter, loont echt de moeite. Als je jaagt zoals Juliana, jaag je op echt groot wild.

De ultieme test van het spel is om tegen iemand te spelen die zo sterk is als jij, en probeer ze te slim af te zijn of ze te verslaan, afhankelijk van je speelstijl.”

Overigens is het niet zo dat als jij gewoon van de singleplayer wil genieten je bang hoeft te zijn dat je door een andere speler wordt lastiggevallen. De multiplayer is namelijk optioneel en het is dus mogelijk om uit te schakelen.

Check de trailer voor meer informatie over de multiplayer van Deathloop. De game is vanaf 14 september verkrijgbaar voor de pc en PlayStation 5.