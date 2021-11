Deathloop update maakt onder andere de tegenstanders een stukje slimmer

Er is een nieuwe update voor Deathloop vrijgegeven en in de patch notes zien wij onder andere dat de AI van de game wordt aangepakt.

De update zorgt in eerste instantie voor dat een aantal bugs met de vijandelijke AI en de UI van de game worden gefixt. Echter is dit niet het belangrijkste wat er wordt aangepast. Spelers die de multiplayer vroegtijdig verlaten als Colt zijnde, zullen nu zien dat Juliana heeft gewonnen. Tot voor de update zorgde dit er eigenlijk voor dat spelers die als Juliana de strijd in gingen hun tijd verdeden, omdat ze weinig tot geen beloningen kregen voor hun werken.

Colt-spelers die Julianna proberen af te wachten, worden nu ook gestraft. Als een Colt zich namelijk verstopt in een tunnel van de Deathloop-kaart, wordt hij gepingd en gaan de tunneldeuren open. Hierdoor kan een Julianna de Colt makkelijker verslaan. Verder duurt het langer voor een Colt om de antenne te hacken. Een Al-gestuurde Julianna zal ook ‘actiever’ regeren op de acties van Colt, maar er is niet uitgelegd hoe.

Daarnaast zal de update ervoor zorgen dat het gedrag van de AI wordt verbeterd. Zo reageren NPCs op kogels die langs hun hoofd vliegen, of op een andere NPC die in de buurt wordt vermoord. Ook kunnen ze beter horen en sneller reageren op voetstappen.

De nieuwe update bevat ook toegankelijkheidswijzigingen waarmee je de linker en rechter joystick kan omkeren. UI-knoppen kunnen groter worden weergegeven en er zijn grotere selecteerbare menugebieden.

Deathloop is nu verkrijgbaar voor de PC en PlayStation 5. Check onze review om te lezen waarom jij de game in huis moet halen.