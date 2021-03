Deathloop trailer legt tijdsloep uit met gebruik van tijdsloep

Slechts enkele dagen na de video tijdens de State of Play van Sony heeft Arkane Studios weer een nieuwe trailer van Deathloop vrijgegeven. Daarin toont de ontwikkelaar de tijdsloep die spelers zullen moeten doorbreken. Uiteraard bespreekt men dit geheel door middel van dezelfde techniek.

Het uitgangspunt van deze trailer is echter een beetje anders, want hierin legt Deathloop-gamedirecteur Dinga Bakaba uit hoe de game werkt in zeer basale termen, door zijn eigen tijdloops te doorlopen.

Het uiteindelijke doel van Deathloop is om erachter te komen hoe je alle acht doelen – Visionaries genaamd – in één lus kunt uitschakelen. Hoewel je bij elke dood vanaf het begin begint, groeit je kennis van de doelen en de wereld elke keer. Tussendoor kun je ook je wapens en vaardigheden upgraden voor een efficiëntere run.

Elk van de vier districten van het spel herbergt twee van de visionairs van het spel, en ze hebben elk een thema. Natuurlijk is er ook een rivaliserende huurmoordenaar in het spel, die je zal achtervolgen terwijl je bezig bent met je zaken.

We kunnen dit allemaal doen wanneer Deathloop op 21 mei uitkomt voor pc en PlayStation 5.