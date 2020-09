Deathloop laat zich zien op de PS5

Deathloop laat zich zien met bijzondere beelden tijdens het PlayStation 5 event.

Mafia game met moderne trekjes

Acht doelen in het vizier. In Deathloop richt je je op deze acht personen met ieder hun eigen verhaal. In de trailer kwam niet echt naar voren waar het nu precies om gaat. De omgevingen en de sfeer doen in ieder geval denken aan die oude maffia films, zoals Scarface. Het lijkt erop alsof ieder doelwit op een speciale manier aan zijn einde moet komen. Afgestemd op het personage en verhaal achter een doelwit.

Een bijzondere game met bijzondere beelden. Deathloop verschijnt in het tweede kwartaal van volgend jaar, exclusief op de PlayStation 5.