Deathloop kwam vorige maand uit en wij, naast vele andere reviewers, waren er over te spreken. Onlangs is ook de eerste grote update van het spel uitgekomen.

De update is zo’n 5 GB groot en bevat verbetering met betrekking tot de framerate, NPC gedrag en opties voor controllervibratie. De volledige lijst met updates is hier te vinden. De update is beschikbaar voor zowel de PS5 als de PC. Voor de PC heeft de update echter een grootte van 11 GB.