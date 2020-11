Deathloop komt in mei naar de PlayStation 5

Bethesda heeft de releasedatum voor hun tijdelijke PlayStation 5 exclusive Deathloop aangekondigd. Vanaf 21 mei kun je jacht maken op de acht targets uit de game.

De releasedatum werd in een nieuwe trailer onthuld en deze werd ook nog voorzien van een beschrijving van de game.

“Welkom in Blackreef, waar het feest nooit stopt en de moord evenmin. Dit is Deathloop, een first-person shooter voor de volgende generatie van Arkane Lyon, het team achter Dishonored. Onze held Colt zit vast op Blackreef, zit vast in een timeloop en moet dezelfde dodelijke dag keer op keer herbeleven. Gewapend met buitengewone vaardigheden en verwoestende wapens, zal Colt elk gereedschap tot zijn beschikking moeten gebruiken om een ​​einde te maken aan de cyclus en zijn weg van het eiland zien te vinden. Om dit te doen, moet hij acht hoofddoelen uitschakelen die over het eiland verspreid zijn, voordat de dag eindigt en de lus opnieuw wordt ingesteld. En hij zal dit allemaal moeten doen om zijn rivaal Julianna te vermijden, wiens enige doel is om de lus op alle mogelijke manieren gaande te houden. Als je je boosaardig voelt, kun je er zelfs voor kiezen om als Julianna te spelen en de campagne van een andere speler binnen te vallen. Leer van elke cyclus; probeer nieuwe paden, verzamel informatie en vind nieuwe wapens en vaardigheden. Doe wat nodig is om de lus te doorbreken.”

Deathloop is naast Ghostwire: Tokyo de enige game waarvan we zeker weten dat die ook naar de PlayStation 5 komt. Over de andere Bethesda games doen zowel de ontwikkelaar als nieuwe eigenaar Microsoft nog behoorlijk vaag.