Death Stranding Director’s Cut op 30 maart naar de PC

De bijzondere game van Kojima Productions, de studio van creatief mastermind Hideo Kojima, komt naar de PC. De normale versie kwam in juli vorig jaar al naar Steam, maar na de release van de Director’s Cut in september kon deze natuurlijk niet achterblijven.

505 Games kondigt dit nieuws aan op hun website. De Death Stranding Director’s Cut komt zowel naar Steam als naar de Epic Games Store op 30 maart. Deze zal te koop zijn voor €39,99, tenzij je de originele versie al hebt. je kunt dan een upgrade aanschaffen voor €9,99. Ook zijn de minimale en aanbevolen specificatie getoond, welke verassend laag zijn.

Minimaal:

OS: Windows® 10

Processor: Intel® Core™ i5-3470 of AMD Ryzen™ 3 1200

Geheugen: 8 GB RAM

Grafische kaart: GeForce GTX 1050 4 GB of AMD Radeon™ RX 560 4 GB

DirectX: Version 12

Opslag: 80 GB beschikbare ruimte

Aanbevolen:

OS: Windows® 10

Processor: Intel™ Core i7-3770 of AMD Ryzen™ 5 1600

Geheugen: 8 GB RAM

Grafische kaart: GeForce GTX 1060 6 GB of AMD Radeon™ RX 590

DirectX: Version 12

Opslag: 80 GB beschikbare ruimte

Mocht je niet helemaal warm zijn geworden van Death Stranding, of als je de originele versie nog niet in bezit hebt en geen €39,99 hiervoor over hebben, de game is momenteel in de aanbieding op Steam. Tijdens de Lunar New Year-uitverkoop is er 70% korting op de game, waardoor deze nog maar €17,99 kost. 505Games geeft ook geruststelling over je progressie; deze is netjes over te zetten naar de Director’s Cut, zodat je meteen verder kunt waar je bent gebleven.

De Director’s Cut kwam, zoals aangegeven, in september van 2021 voor de Playstation 5 uit, waar we ook uiterst enthousiast over waren! Ga jij de bizarre game opnieuw halen, of voor het eerst spelen? Laat het ons weten!