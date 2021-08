Dead Space remake krijgt geen laadtijden!

Ontwikkelaar Motive Studio streeft er naar om geen laadtijden te hebben in de Dead Space remake. Dat hebben zij laten weten tijdens een interview met het team.



Veel gamers kijken erg uit naar de Dead Space remake. EA heeft de remake aangekondigd tijdens EA Play Live. Dead Space remake wordt ontwikkeld door Motive Studio. De bekende survival horror game zal helemaal ontwikkeld worden in de Frostbite engine. Het is daarom geen remaster. Het doel van de remake is om de originele game te respecteren; terwijl de studio de game helemaal ontwikkelt in de Frostbite engine.

Motive Studios heeft als doel om geen laadtijden te hebben in de game. Dat komt met name door de SSD’s in current-gen consoles.“Our intention is to offer a fully unbroken experience, it will be an uninterrupted sequence shot, from the start screen to the end credit, without interruption.”, aldus Motive Studio. De ontwikkelaars gaven aan dat zij willen dat spelers de tijd volledig uit het oog verliezen.

Het interview met Motive Studio laat veel ambitie zien voor dit project. Je merkt dat de ontwikkelaars een passie hebben voor de Dead Space reeks en dat zij de game goed willen maken. Dead Space remake heeft nog geen releasedatum, maar er wordt gesproken over een mogelijke release in het najaar van 2022. Echter moeten wij daarvoor wachten totdat EA het officieel maakt.