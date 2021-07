Dead Space aangekondigd voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles

EA sloot EA Play Live met een teaser van Dead Space. De game is blijkbaar nog vroeg in ontwikkeling, maar het ziet er erg belovend uit!

De teaser bevat een zin die fans uit het eerste deel kennen. In bloed zien we “cut off their limbs”. EA Motive heeft overigens in een Tweet bevestigd dat het een remake is van de game en dat deze van “de grond op opnieuw” is gebouwd. Het ziet er overigens wel naar uit dat we nog wel even moeten wachten op deze game, want we hebben niet eens een jaar gekregen wanneer deze game verwacht wordt.