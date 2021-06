Dead Island 2, Saints Row, Metro en TimeSplitters niet aanwezig tijdens komende E3

Deep Silver wil de verwachtingen van de fans wat temperen en laat weten welke games er in ieder geval niet getoond worden tijdens de show.

Volgens de uitgever zullen Dead Island 2, Saints Row, Metro en TimeSplitters niet aanwezig zijn tijdens het Koch Primetime event van aanstaande vrijdag. Het is opvallend dat THQ Nordic (het moederbedrijf van Koch Media) in 2019 al liet weten dat er aan een nieuwe Saints Row gewerkt werd en dat we in 2020 al meer van zouden moeten horen, maar nu een jaar later nog niet toe is om iets over deze game te delen.

Een soortgelijke situatie kunnen we eigenlijk ook voor Dead Island 2 noemen, maar die game lijkt sinds een paar jaar al van de radar verdwenen te zijn. De game werd oorspronkelijk gemaakt door Techland (dat het met Dying Island 2 nu iets beter lijkt te doen) en vervolgens werd Yager op het project gezet. Echter werd die naar een tijd weer vervangen door Sumo Digital. Het is jammer dat we na al die tijd nog steeds niks concreets meer van die game hebben vernomen en het lijkt erop dat dit voorlopig ook niet verandert.

Het wordt dus interessant om te zien wat de uitgever dan wel voor ons in petto heeft. Immers is het wel begrijpelijk dat Timesplitters nog niet getoond wordt, aangezien deze pas vorige maand werd aangekondigd en in vroege fase van ontwikkeling bevindt. Wat hopen jullie dat Deep Silver/ Koch Media laat zien komende vrijdag?!