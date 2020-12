Dead Island 2 nog steeds in ontwikkeling

Dead Island was een spel dat uitkwam in 2014. Het spel speelde zich af op een eiland waar een zombie virus uitbrak en zich verspreidde. Veel spelers vonden het verhaal geweldig. Aan het einde was er zelfs een cliffhanger die veel fans alweer erg nieuwsgierig maakte over een tweede deel.

Niet lang daarna kregen we de onthulling van Dead Island 2, de trailer toonde aan dat de infectie de rest van de wereld had bereikt. Het spel zou in 2015 uitgebracht worden. Alleen liep het vertraging op. Het spel is dan ook tot opde dag van vandaag niet uitgebracht.

Terwijl Techland zich focuste op Dying Light, was Deep Silver bezig met Dead Island. En recent blijkt het dat ze nog niet hebben opgegeven. Er was namelijk een tweet die om info vroeg over Dead Island. Hierop reageerde iemand met: “Geef het op, het spel zal niet worden uitgebracht. Wissel naar Dying Light.” Waarop Deep Silver onverwachts reageerde: “Ik zou dat niet doen als ik jou was.” Het is dus duidelijke dat Deep Silver nog bezig is met Dead Island 2.

Zijn jullie het wachten zat en hebben jullie het opgegeven of zijn jullie nog overtuigd dat het spel zal worden uitgebracht?