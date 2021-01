Dead Cells-uitbreiding Fatal Falls komt op 26 januari uit

Nog meer content voor de Roguelike-game zal het einde van de somberste maand van het jaar een beetje beter maken! Fatal Falls zal weer een hoop (frustrerende) content toevoegen aan de al uitgebreide game.

Vorig jaar werd deze nieuwe uitbreiding al aangekondigd voor het eerste kwartaal van dit jaar. Gelukkig komt de DLC al vroeg uit en hoeven we niet nog tot maart te wachten. Fatal Falls zal enkel €4,99 kosten en zal direct beschikbaar zijn voor zowel de consoles als voor de PC.

Wat kunnen we precies verwachten van de uitbreiding. Als eerst een tweetal nieuwe gebieden; Fractured Shrines en The Undying Shores. Beide zijn alternatieve routes richting de reeds bestaande locaties Stilt Village en Slumbering Sanctuary. Fractured Shrines bestaat uit een grote hoeveelheid zwevende eilanden vol vallen en gevaar. Bij The Undying Shores ga je via een klif naar beneden tijdens nare regenval. De grotten die je voor de regen beschermen zijn echter vol gevaren, dus pas daar goed op!

Ook kunnen we het opnemen tegen een nieuwe baas. Deze tuinman/vogelverschrikker lijkt er niet zo blij mee te zijn dat je binnenkomt vallen op zijn bloemperkjes en zal in de aanval gaan met een grote zeis. Of dat z’n bloempjes zo veel ten goede doet, moet je zelf maar ontdekken! Check ook vooral de onderstaande trailer, om een nog beter beeld te krijgen van de nieuwe content, welke dus op 26 januari verschijnt.