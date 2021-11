Dead Cells krijgt diverse skins afkomstig uit andere indiegames

Dead Cells is een indiegame en lijkt erg trots te zijn op diens afkomst. Dit wordt weer duidelijk dankzij de zojuist uitgebrachte Everyone Is Here! content. Hierbij worden skins en wapens beschikbaar uit diverse andere indiegames.

Dit nieuws kwam naar buiten dankzij onderstaande video, die op het YouTube-kanaal van ontwikkelaar motion Twin werd gezet. Dead Cells krijgt skins en wapens gebaseerd op de hoofdpersonages uit Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee en Skul & Curse of the Dead Gods. De skins en wapens zijn vanaf vandaag beschikbaar.