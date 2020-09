Dead By Daylight wordt voorbereid voor next-gen release

Ontwikkelaar Behaviour Interactive gaat Dead By Daylight voorbereiden op een next-gen release. Dit doen ze middels een updateproject dat ze The Realm Beyond noemen.

Wat dit inhoudt is dat de studio hun game de komende maanden gaat upgraden. Denk bijvoorbeeld aan grafische updates zodat het spel beter zal passen bij een PS5- of Xbox One X-versie. Ook zullen maps een herontwerp krijgen, om meer diversiteit toe te brengen. Behaviour Interactive verwacht ergens midden volgend jaar een next-gen versie van hun game uit te brengen.

Check hieronder alvast een voorproefje van een aantal grafische updates.