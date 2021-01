Dead By Daylight krijgt grote update

Ontwikkelaar Behaviour Interactive heeft een update gedeeld waarin ze onthullen welke veranderingen er gepland staan voor Dead by Daylight.

Aan de hand van een uitspraak van de studio kunnen we updates verwachten van de zes perks (Diversion, Fixated, Hex: Undying, Iron Maiden, Open Handed en Second Wind). Daarnaast komen er een paar overkoepelende aanpassingen van de HUD en de UI.

Na vier jaar lijkt het de ontwikkelaar een goed idee om de game een grote make-over te geven met grote aanpassingen voor zowel de Survivors als de Killers.

De belangrijkste veranderingen aan de UI zijn erop gericht het geheel een stuk netter en makkelijker te lezen te maken. In een screenshot is te zien hoe het scherm van een speler eruit ziet na de update.

De opnieuw vormgegeven  HUD laat beter zien welke perks, items en add-ons je hebt opgepikt in je sessie. Daarnaast toont het hoeveel generatoren er kapot zijn en de toestand van de andere Survivors.

We gaan ook een verandering zien in hoe matchmaking ¬†werkt in het spel. Wanneer de ontwikkelaar tevreden is met hoe het werkt zal die ‘rank rewards’ introduceren.

“Sinds we niet meer rangen gebruiken voor matchmaking, worden ze herbruikt als beloningen voor toegewijde spelers. Elke maand krijgt iedereen Bloodpoints gebaseerd op de hoogste rang die ze hebben behaald. Vervolgens worden ze naar rang 20 gereset.”

Bovendien krijgen de graphics een revisie bij de Gideon Meat Plant en de Crotus Pren Asylum. Deze aanpassingen zijn ook te zien in de video en op de blog van het spel.

Eerder werd bekendgemaakt dat de game voorbereid wordt voor een text-gen release.

Wat vinden jullie van het nieuws van de Dead by Daylight update? Laat hieronder een reactie achter!