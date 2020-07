Dead By Daylight krijgt cross-progressie

Spelers die op meerdere consoles willen spelen krijgen hebben vanaf september de optie om op verschillende platformen hun progressie mee te nemen. Er zit echter nog wel een haak en oog aan.

Sowieso is het een vereiste dat je de game ook voor de andere platformen bezit, anders gaat het feestje al direct niet door. Je maakt vervolgens een Behaviour-account aan. Je linkt hier de versies die je in bezit hebt. Grootste deel van je progressie en in-game aankopen worden dan gedeeld tussen de versies. Echter is niet alles beschikbaar, omdat niet alle items gelicentieerd zijn voor al platformen. Maar er is meer..

De cross-progressie is enkel beschikbaar voor de Switch, PC en Stadia-versies. De Xbox One, Playstation 4 een mobiele versie blijven hier (vooralsnog) buiten. Erg jammer natuurlijk, als dat juist de platformen zouden zijn waar tussen je wilt ‘switchen’.

Gelukkig is er ook nog een beetje goed nieuws: cross-play komt er ook aan. De Playstation 4, Xbox One, Switch en PC-spelers kunnen straks samen hakken en vechten in Dead By Daylight. Wanneer precies is nog niet aangegeven, helaas. Mocht dat bekend worden gemaakt, zie je het uiteraard op de frontpage!